Grecia-Russia: Lavrov il 26 ottobre in visita ad Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si recherà lunedì 26 ottobre in visita ad Atene. I rapporti bilaterali e le principali questioni dell'attualità regionale, come la crisi nel Caucaso e nel Mediterraneo orientale, saranno i temi centrali dei colloqui nell'agenda della visita del capo della diplomazia russa in Grecia secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini". Oltre all'omologo ellenico Nikos Dendias, Lavrov incontrerà ad Atene il premier Kyriakos Mitsotakis e il leader dell'opposizione Alexis Tsipras. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha inoltre annunciato che i ministri degli Esteri dei due paesi firmeranno un memorandum d'intesa sull'anno congiunto della storia di Russia e Grecia nel 2021. Lavrov si recherà in seguito in visita in Serbia e Bosnia Erzegovina. (Gra)