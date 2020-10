Messico: inflazione aumenta in prima metà ottobre del 4,09 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello dell'inflazione aumenta la prudenza su possibili nuovi tagli al tasso di sconto. Nella riunione di fine settembre la giunta dei governatori della Bamxico aveva approvato all'unanimità un nuovo taglio di 25 punti base portando il tasso al 4,25 per cento, lo stesso livello di settembre 2016. A dicembre del 2018, con l'insediamento del governo dell'attuale presidente Andres Manuel Lopez Obrador, il tasso era dell'8,25 per cento, mentre all'inizio dell'anno era del 7,25 per cento. Banxico avverte che le prossime manovre di politica monetaria saranno legate "all'evoluzione dei fattori che incidono sulle prospettive dell'inflazione e delle sue aspettative, compresi gli effetti che su entrambe le voci potrà avere la pandemia". (Mec)