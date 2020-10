Serbia-Russia: ministero Esteri di Mosca conferma visita di Lavrov il 28 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov sarà in visita in Serbia il 28 e 29 ottobre: lo ha confermato oggi la portavoce del ministero di Mosca, Marija Zaharova, secondo quanto riferisce il sito di "Sputnik". L'agenda prevede un incontro con il capo dello Stato, Aleksandar Vucic. Successivamente Lavrov si recherà presso il Tempio di San Sava, dove avrà un incontro con Irinej, patriarca della Chiesa serba ortodossa. Secondo precedenti annunci Lavrov effettuerà un "tour" nei Balcani occidentali in quei giorni, toccando anche Croazia e Bosnia-Erzegovina. Il capo della diplomazia russa sarà in visita ufficiale in Croazia il 27 ottobre, secondo quanto ha reso noto l'ambasciatore russo a Zagabria, Andrej Nesterenko. Nel corso della visita sono previsti degli incontri con le massime cariche dello Stato. (segue) (Seb)