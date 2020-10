Serbia-Russia: ministero Esteri di Mosca conferma visita di Lavrov il 28 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Sergej Lavrov incontrerà il 27 ottobre il ministro degli Esteri (croato) Gordan Grlic Radman, il premier Andrej Plenkovic e il presidente Zoran Milanovic", ha detto l'ambasciatore. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov sarà anche in visita ufficiale in Bosnia-Erzegovina il 27 e 28 ottobre. In agenda sono previsti incontri con gli esponenti della presidenza tripartita bosniaca e con la ministra degli Esteri di Sarajevo, Bisera Turkovic. L'ultima visita di Lavrov in Bosnia-Erzegovina risale al settembre 2018. In quell'occasione il capo della diplomazia di Mosca ha ribadito che la Russia è a favore dell'attuazione dell'Accordo di Dayton. Lavrov ha inoltre dichiarato che era giunto il momento per la Bosnia-Erzegovina di "sbarazzarsi dell'amministrazione straniera", e che la Russia era interessata a migliorare la cooperazione con Sarajevo e con l'intera regione. (Seb)