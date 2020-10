Danimarca: Covid-19, chiuso il confine con la Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del drastico aumento dei contagi da coronavirus in Germania, la Danimarca chiude il proprio confine a chi proviene dal territorio tedesco e intende entrare nel paese senza un valido motivo. È quanto annunciato oggi dal ministro degli Esteri danese, Jeppe Kofod. La misura comporta il divieto d'ingresso in Danimarca per i turisti tedeschi, che si apprestano a partire per le imminenti ferie autunnali. Tuttavia, sono previste eccezioni per gli abitanti dello Schleswig-Holstein. Le autorità danesi avevano chiuso i confini già a marzo scorso per diversi mesi, durante la prima ondata di coronavirus. Per la Danimarca, un paese è in quarantena quando in due settimane registra più di 30 contagi su 100 mila abitanti in sette giorni. Come reso noto dall'Istituto sierologico statale di Copenhagen (Ssi), in Danimarca sono stati contati nelle ultime 24 ore 760 nuovi casi di Sars-Cov2, il massimo giornaliero dallo scoppio della pandemia. In totale, gli infetti sono 37.003, con 690 vittime e 30.432 guarigioni (Geb)