Vaccini: Gallera, in 4 giorni consegnate a mmg 153.000 dosi di antinfluenzali

- "Sulla campagna antinfluenzale della Lombardia, la consigliera Carmela Rozza ormai è un disco stonato, diffonde informazioni infondate, fuorvianti e strumentali, con l'unico scopo di attaccare la Regione e di ingenerare nei cittadini un pericoloso sentimento di allarme". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "I numeri parlano chiaro – aggiunge Gallera - e sono inconfutabili: in quattro giorni, dal 19 ottobre, ai Medici di famiglia sono state consegnate 153.074 dosi di vaccini. Di questi, 85.788 sono dosi di antinfluenzale e 67.286 di anti-pneumococco. Altre 127.489 dosi sono state già prenotate dagli MMG e saranno consegnate nelle prossime ore. Questi sono numeri ufficiali, che derivano dal sistema delle prenotazioni e della distribuzione". "Regione Lombardia sta rispettando totalmente il cronoprogramma delle vaccinazioni – continua Gallera – con consegne ben definite e cadenzate alla rete delle farmacie e, da queste, ai medici e ai pediatri di famiglia". "La consigliera Rozza si metta il cuore in pace – conclude Gallera – la campagna della Regione procede regolarmente: 792.000 dosi di antinfluenzale saranno distribuite entro il mese di ottobre e altre 2.092.000 a novembre". (Com)