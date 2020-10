Nato: Stoltenberg, alleati impegnati in disarmo, bene progressi proroga nuovo Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati rimangono pienamente impegnati nel controllo degli armamenti e nel disarmo e accolgono i progressi nella proroga del nuovo accordo Start. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa dopo il primo giorno di ministeriale Difesa della Nato. "Stiamo anche mantenendo il nostro deterrente nucleare sicuro, protetto ed efficace. Anche attraverso la nostra esercitazione annuale di deterrenza nucleare", ha detto. "Allo stesso tempo, gli alleati della Nato rimangono pienamente impegnati nel controllo degli armamenti e nel disarmo. Gli alleati attribuiscono grande importanza alla proroga del nuovo accordo Start, che scadrà all'inizio del prossimo anno. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a progressi in tal senso, il che è positivo. Perché non dovremmo trovarci in una situazione in cui non abbiamo alcun trattato che disciplini il numero di armi nucleari", ha sottolineato. (Beb)