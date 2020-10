Polonia: ex premier Tusk, con una pandemia in corso parlare di aborto è "furfanteria politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrare a gamba tesa sul tema del diritto all'aborto in Polonia, nel bel mezzo di una pandemia incontrollata, è qualcosa di peggio del cinismo, è furfanteria politica. Lo ha scritto su Twitter l'ex premier polacco e attuale presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Donald Tusk. Gli ha fatto eco l'ex leader del suo medesimo partito, Piattaforma Civica (Po), Grzegorz Schetyna. Secondo Schetyna, la sentenza che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, limitando ulteriormente il già ristretto diritto all'aborto in Polonia, crea "un inferno per le donne polacche". Accusa poi il vicepremier Jaroslaw Kaczynski e la presidente della Corte costituzionale, Julia Przylebska, di essere "custodi dell'altrui moralità sordi al danno che causano". (segue) (Vap)