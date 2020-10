Polonia: ex premier Tusk, con una pandemia in corso parlare di aborto è "furfanteria politica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diametralmente opposto il giudizio espresso a proposito della sentenza da parte di Blazej Spychalski, portavoce del presidente Andrzej Duda, che ha confessato "soddisfazione per il fatto che la Corte costituzionale stia dalla parte della vita". Ha aggiunto che le opinioni di Duda sull'argomento "sono comunemente note". Non ha trattenuto la sua soddisfazione nemmeno Kaja Godek, promotrice dell'associazione "Ferma l'aborto", per la quale la sentenza conferma che "la selezione e l'uccisione dei bambini sospettati di difetti genetici e malattie non è in linea con la costituzione polacca". "Oggi la Polonia è un esempio per l'Europa ed è un esempio per il mondo", perché non cede "alla necessità della storia" che imporrebbe "una marcia a sinistra". (segue) (Vap)