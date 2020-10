Polonia: ex premier Tusk, con una pandemia in corso parlare di aborto è "furfanteria politica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale della Polonia ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza. Lo riferisce il quotidiano "Rzeczpospolita". Si tratta delle norme su quello che in Polonia è stato soprannominato "aborto eugenetico", ovvero quello che si dà nel caso ci sia il sospetto fondato di malattia o disabilità del feto. La Corte ha così deciso in merito a una questione di costituzionalità sollevata nel 2019 da 119 deputati. Secondo gli estensori della questione, nella sua forma attuale la legge è incostituzionale perché consente l'aborto già nel caso di "seria probabilità", e non semplicemente in presenza effettiva, di una malattia o disabilità. Ricordano poi che già nel 1997 il giudice costituzionale ha dichiarato che "dal momento in cui emerge, la vita umana è un valore tutelato dalla costituzione. Riguarda un fatto prenatale". Dal momento in cui la sentenza di oggi produrrà i suoi effetti, il diritto all'aborto in Polonia resterà esercitabile soltanto nei casi di stupro, incesto o di pericolo per la vita e la salute della madre. (Vap)