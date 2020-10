Finanza: Mef comunica risultati riacquisto Btp nominali e CCTeu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i risultati del concambio via sindacato, realizzato tramite il riacquisto dei titoli Btp 01/08/2021, Btp 01/05/2023, Btp 01/08/2023, Btp 01/10/2023, CCTeu 15/01/2025 e la contestuale emissione di un nuovo Btp a 30 anni. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 29 ottobre. Stando alla relativa nota, il nuovo Btp trentennale ha scadenza al primo settembre 2051, godimento al primo settembre 2020, e un tasso annuo pari a 1,7 per cento pagato in due cedole semestrali. L'importo emesso è stato pari a otto miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 98,686 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 1,763 per cento. Sono stati riacquistati titoli per un ammontare complessivo di 9.973,749 milioni di euro. L'operazione di concambio, prosegue la nota, è stata effettuata mediante sindacato, costituito da Bnp Paribas, Deutsche Bank, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese, Jp Morgan Securities e Nomura. Con successivo comunicato del Mef sarà specificata la composizione della domanda per il nuovo BTP 30 anni.(Com)