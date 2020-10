Nato: Stoltenberg, rafforzare resilienza di fronte aggressività di paesi come la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paesi come la Cina stanno investendo in modo aggressivo, per questo i ministri della Difesa dei paesi Alleati hanno convenuto di rafforzare il loro impegno di resilienza. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa dopo il primo giorno di ministeriale Difesa della Nato. "I ministri hanno ricevuto un report esauriente sullo stato della nostra infrastruttura critica. Compresi porti e aeroporti, forniture di carburante, cibo e attrezzature mediche e telecomunicazioni, compreso il 5G", ha detto. "Mentre abbiamo fatto progressi, ci sono ancora vulnerabilità. Ad esempio il controllo straniero delle infrastrutture critiche su cui fanno affidamento le nostre società e le nostre forze armate", ha aggiunto. (segue) (Beb)