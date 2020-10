Nato: Stoltenberg, rafforzare resilienza di fronte aggressività di paesi come la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Paesi come la Cina stanno investendo in modo aggressivo nei porti e negli aeroporti e le nostre reti di telecomunicazioni rimangono vulnerabili agli attacchi dall'esterno e ai compromessi dall'interno. Quindi dobbiamo continuare a rafforzare la nostra resilienza e abbiamo convenuto di rafforzare il nostro impegno di resilienza quando i leader della Nato si incontreranno il prossimo anno", ha spiegato. Stoltenberg ha sottolineato che i ministri hanno valutato "i nostri progressi verso una più equa ripartizione degli oneri in tutta l'Alleanza. Il 2020 sarà il sesto anno consecutivo di aumento della spesa per la difesa da parte degli alleati europei e del Canada, con un aumento quest'anno del 4,3 per cento in termini reali". Inoltre, gli alleati stanno investendo "in nuove importanti capacità" e "la maggioranza delle nostre nazioni ora investe il 20 per cento o più della spesa per la difesa in quest'area". (Beb)