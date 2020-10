Francia: premier Castex, coprifuoco complessivamente in 54 dipartimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coprifuoco che scatterà in Francia a partire da mezzanotte riguarderà complessivamente 54 dipartimenti per 46 milioni di cittadini. Lo ha precisato il primo ministro francese, Jean Castex, durante una conferenza stampa. Oggi in Francia il coronavirus circola meno velocemente rispetto alla primavera scorsa ma "la sua diffusione è comunque allarmante", ha spiegato della Salute francese, Olivier Veran, che ha preso la parole dopo il premier. "Ad agosto c'erano dieci malati diagnosticati ogni 100 mila francesi, oggi sono 250 ogni 100 mila", ha affermato il ministro, spiegando che c'è un impatto sanitario concreto. Veran ha detto che le autorità si aspettano un calo della curva dei contagi a partire dall'inizio della prossima settimana.(Frp)