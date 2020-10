Imprese: Profumo (Leonardo), sperimentazione con Bambino Gesù dimostra che tecnologie aiutano cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dimostrazione di oggi è un esempio tangibile di come le tecnologie possano aiutare i cittadini, curando meglio le persone e contribuendo a una maggiore efficacia del sistema “salute”, con benefici in termini di sicurezza, velocità e costi. Così l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, commentando la sperimentazione relativa al trasporto di materiale sanitario con droni avviata assieme a Ospedale pediatrico Bambino Gesù e Telespazio (joint venture tra Leonardo e Thales con quote pari rispettivamente al 67 e al 33 per cento), in collaborazione con l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac). “Abbiamo numerose sfide davanti, una di queste è di rendere più efficienti alcuni processi in un mondo che sta cambiando, con mezzi diversi e rivoluzionari come i droni: partendo dalle competenze e dalle tecnologie che ci contraddistinguono e attraverso partnership allargate e lungimiranti, Leonardo è pronta a sostenere il paese nello sviluppo di nuovi servizi, innovativi, sicuri e sostenibili”, ha detto. (Com)