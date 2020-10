Grecia-Turchia: Stoltenberg, spetta a leader politici risolvere situazione nel Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evitare la perdita di vite umane è una responsabilità pesante che non può essere di esclusiva competenza dei capitani delle navi o dei piloti: spetta ai politici fare tutto il possibile per risolvere la situazione nel Mediterraneo orientale e il meccanismo di de-conflitto istituito dalla Nato offre lo spazio. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa dopo il primo giorno di ministeriale Difesa della Nato. "Abbiamo anche convenuto sull'importanza di garantire che le nostre missioni e operazioni siano dotate di risorse complete", ha detto. Stoltenberg ha riferito di aver sollevato con i ministri il tema della situazione nel Mediterraneo orientale. "Abbiamo avuto uno scambio di opinioni produttivo. Siamo tutti d'accordo che le tensioni dovrebbero essere risolte sulla base del diritto internazionale e della solidarietà alleata. Riconosciamo tutti l'importanza di evitare parole e azioni che possono aumentare le tensioni. I ministri hanno inoltre espresso un forte sostegno al meccanismo Nato di eliminazione dei conflitti per evitare incidenti e incidenti nel Mediterraneo orientale", ha detto. (segue) (Beb)