Libia: premier Sarraj atterrato a Roma per incontro con Conte

- L’aereo con a bordo il capo del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, è appena atterrato a Roma proveniente dalla Turchia. Il volo 5A-DCN del governo libico partito da Istanbul ha sorvolato i cieli della Grecia e dell’Albania per poi giungere in Italia e iniziare la sua discesa verso Ciampino. Si tratta dello stesso aereo partito ieri mattina da Tripoli e atterrato nel primo pomeriggio nella megalopoli turca. In precedenza, era stato erroneamente ipotizzato che un altro, volo un Cessna 525C CitationJet CJ4 partito anch’esso da Istanbul, potesse atterrare all’aeroporto romano, ma l’aereo ha proseguito la sua rotta oltrepassando la capitale dell’Italia. Tecnicamente “dimissionario”, ma ancora in carica, il premier libico incontrerà stasera a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle ore 19:30 circa. Lo scorso 16 settembre, il capo del Consiglio presidenziale aveva annunciato l’intenzione di dimettersi a fine ottobre, facendo però capire che resterà in carica senza la nascita di un nuovo esecutivo. E’ probabile che il primo ministro tripolino, che all’Italia deve il suo rocambolesco insediamento nel marzo 2016, informerà Conte degli ultimi sviluppi negoziali in corso, inclusi i colloqui militari 5+5 (cinque membri del Gna, cinque membri dell’Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar) in corso a Ginevra. Il presidente libico dovrebbe lasciare l’Italia in serata, dopo una visita di appena cinque-sei ore. (Asc)