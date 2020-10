Imprese: Tronchetti Provera, ottimizzare impiego risorse per l'occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Ad di Pirelli, la sfida è dunque rappresentata dalla "capacità di puntare sui settori e i progetti maggiormente in grado di garantire l'occupazione e la sua sostenibilità a lungo termine". Per quanto riguarda la perdita di occupazione a breve termine, inevitabile conseguenza della crisi globale e della transizione strutturale in atto, sarà necessario intervenire tramite il sostegno dello stato sociale e la riqualificazione professionale. Opportunità in questo campo, come alternativa alla mera sovvenzione, potranno giungere secondo Tronchetti Provera "anche rinobilitando forme d'impiego tradizionali o tecniche in grado di creare valore, ad esempio nel campo della riqualificazione del territorio". (Res)