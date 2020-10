Eurasia: Shokhin (Unione industrial), solo con la collaborazione si supera la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione internazionale è in crisi, ma rappresenta l'unica via d'uscita dalla situazione attuale. Lo ha dichiarato il presidente dell'Unione russa degli imprenditori e degli Industriali, Aleksandr Shokhin. "La situazione mondiale crea un paradigma nuovo di lungo periodo dell'economia, caratterizzato da una crescente incertezza. Il risultato è una limitazione della cooperazione internazionale, l'accresciuta responsabilità di determinati centri di potere, l'utilizzo di strumenti finanziari e l'aumento del protezionismo. Il paradosso è che la cooperazione mondiale si trova di fronte ad una crisi, ma senza la collaborazione non si esce dalla stessa. Secondo le stime di settembre dell'Unctad, gli investimenti diretti si ridurranno nel corso di quest'anno del 40 per cento, mentre il commercio internazionale di una quota superiore", ha dichiarato Shokhin, precisando che le proiezioni che invece prevedono una ripresa dal prossimo anno non tengono conto della seconda ondata in corso. (segue) (Res)