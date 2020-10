Covid: Emiliano, lezioni sospese per evitare nuovi contagi e riorganizzare scuole e trasporti in Puglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emiliano ha aggiunto: "Queste non sono risorse illimitate, ma siccome la situazione diventa sempre più complicata, abbiamo chiesto a tutte le scuole, per le ultime tre classi delle superiori, di andare da lunedì in didattica a distanza e quindi di fornirci poi questi dati, in modo tale da poter riattivare la didattica in presenza man mano che avremo meglio organizzato il rapporto tra le scuole e i vettori del trasporto scolastico. Nulla di particolarmente drammatico". Il governatore pugliese ha proseguito: "Il provvedimento è rivolto ai ragazzi più grandi, che conoscono i professori e sono tra di loro già in rapporto di amicizia, quelli che peraltro impegnano di più il trasporto scolastico e che, contemporaneamente, vivono di più nella società". Infine Michele Emiliano ha concluso: "Tenere a casa 120mila pugliesi in questo momento significa anche abbassare e rallentare il numero dei contagi". (Ren)