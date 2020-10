Imprese: Palermo (Cdp) su Recovery fund, già al lavoro con fondazioni su alcuni progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ci vede già al lavoro mediante il sostegno al governo e la proposta di progetti sviluppati insieme alle fondazioni bancarie e alle aziende del Gruppo su diversi temi come lo sviluppo infrastrutturale, la transizione energetica, l’innovazione e la crescita dimensionale delle imprese. Così l’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti (Cdp), Fabrizio Palermo, intervenuto durante la presentazione del libro “Fondazioni 3.0” di Umberto Tombari e Andrea Greco. “Il lavoro di Cdp è centrato anche sulla possibilità di cofinanziare certi progetti non solo con strumenti di debito ed equity, ma anche con utilizzo delle risorse del Recovery fund: su questo punto vogliamo lavorare con le fondazioni, dal momento che un approccio combinato può essere cruciale su temi importanti come la scuola o il social housing”, ha spiegato, sottolineando come l’obiettivo sia di realizzare “nuove priorità per l’Italia, sulla base di un modello sostenibile incentrato su innovazione, transizione verde, mobilità sostenibile e inclusione sociale”. (Ems)