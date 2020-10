Lazio: all'Ecoforum nazionale di Legambiente premiati i Comuni "rifiuti free" per riciclo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legambiente Lazio ricorda che la media regionale 2018 (ultimi dati utili), è di 268 kg procapite all'anno di secco residuo, miglior dato provinciale a Frosinone con 180 e peggiore nella Città Metropolitana di Roma con 289, numero quest'ultimo trascinato in basso dall'ancor più scarso risultato della capitale: Roma infatti ha un dato di secco residuo annuo di ben 341 kg a persona. "Il dato della Capitale è lontanissimo dalle eccellenze ma anche dalla media regionale e come tutti i dati continua a confermare - conclude Scacchi - che la situazione della gestione del ciclo dei rifiuti da parte del Campidoglio in questi anni, è pessima". (Com)