Algeria: capo di Stato maggiore, è importante sostenere referendum sulla Costituzione

- Il referendum per modificare la Costituzione algerina, previsto il primo novembre, è “un atto di riforma politica del paese che è importante sostenere”. Lo ha dichiarato il capo di Stato maggiore dell’Esercito algerino, Said Chengriha, durante una visita presso il Comando delle forze terrestri. Il generale si è detto “convinto che il popolo algerino si recherà in massa al voto sul referendum per bloccare chi gioca con la stabilità della cara Algeria”. Ricordando l’anniversario dello scoppio della rivoluzione del primo novembre contro la potenza coloniale francese nel 1954, Chengriha ha affermato: “I sacrifici, gli atti di eroismo di coloro che hanno offerto l’indipendenza all’Algeria illuminano il cammino con la luce della sovranità e impongono un dovere a tutte le componenti del popolo algerino”. Infine, il generale ha ricordato che “il popolo algerino è contraddistinto da principi, posizioni ferme e immutabili che potranno essere usati nel momento opportuno”. (Ala)