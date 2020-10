Covid: terminata riunione Boccia, Speranza, Borelli e Regioni su tracciamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminato il vertice tra i rappresentanti del governo e delle Regioni sulle misure da intraprendere per fronteggiare la crisi sanitaria da Covid-19. Secondo quanto si apprende, sul tavolo l'ipotesi di un potenziamento delle attività di tracciamento dei contagi per aiutare le Asl. Presenti il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, il ministro della Salute, Roberto Speranza e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Tra i governatori che hanno partecipato, il presidente della Liguria Giovanni Toti, quello del Veneto Luca Zaia, del Molise Donato Toma, del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dell'Umbria Donatelli Tesei, del Trento Maurizio Fugatti.(Rin)