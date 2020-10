Libano: Unifil celebra il 75mo anniversario delle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è celebrato oggi, alla presenza del generale di divisione Stefano Del Col, head of mission e force commander della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil), il 75mo anniversario della fondazione dell'Onu. Lo riferisce un comunicato stampa di Unifil. Hanno preso parte alla cerimonia rappresentanti delle Forze armate libanesi (Laf), alcune autorità politiche locali. Il generale Del Col e i suoi caschi blu dei 45 Paesi operanti in Unifil, di cui l’Italia è la seconda nazione contribuente, hanno risposto all’unisono alla chiamata globale in nome della pace e della sicurezza internazionale così come sancito dalla Carta delle Nazioni Unite. “Questa giornata ci ricorda quanto sia importante agire collettivamente per mantenere la pace!”, ha affermato il generale Del Col nel corso del suo intervento, specificando che nel sud del Libano questo significa riaffermare ed adempiere all’obiettivo comune connesso alla cessazione delle ostilità. Il comandante ha rinnovato quindi il suo appello alle parti interessate affinché continuino a mantenere il loro impegno con la missione dell’Onu. (segue) (Com)