Libano: Unifil celebra il 75mo anniversario delle Nazioni Unite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “All'interno di Unifil, lavoriamo tutti insieme per il nostro obiettivo di mantenere un ambiente favorevole a una pace e stabilità durature”, ha poi aggiunto Del Col. L'alto ufficiale ha aggiunto: “Anche in un momento difficile come quello odierno Unifil crea le condizioni affinché gli sforzi politici e diplomatici prendano piede, lavorando per raggiungere una soluzione a lungo termine e un cessate il fuoco permanente”. Il generale Del Col ha poi sottolineato come i 14 anni di relativa calma e stabilità nel sud del Libano, siano stati ottenuti collettivamente grazie alla cooperazione di entrambe le parti in conflitto e della stessa popolazione locale. “Confido che i nuovi negoziati in corso presso Unifil tra i due paesi, riguardanti la definizione dei confini, consentiranno la piena adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1701”. Durante la cerimonia, il generale Del Col ha deposto una corona di fiori presso il monumento ai caduti per rendere omaggio agli oltre 300 peacekeeper che hanno sacrificato la propria vita in nome della pace nel sud del Libano. Nel 1947, l’Assemblea generale dell’Onu sancì il 24 ottobre quale anniversario dell’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, di cui il Libano è uno dei 51 membri fondatori, e viene celebrato in tutto il mondo. (Com)