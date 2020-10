Nagorno-Karabakh: Borrell riceve presidente armeno Sarkissian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato oggi a Bruxelles il presidente dell’Armenia, Armen Sarkissian. Secondo quanto riferito, i due hanno discusso del conflitto del Nagorno Karabakh. L'Alto rappresentante ha fatto riferimento agli accordi di cessate il fuoco del 10 ottobre e del 17 ottobre, mediati rispettivamente dalla Russia e dalla Francia in coordinamento con gli altri copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce, concordati ma non rispettati sia dall'Armenia che dall'Azerbaigian. L'Unione europea continua a chiedere la cessazione immediata delle ostilità e il rigoroso rispetto da parte di tutti del cessate il fuoco concordato. Qualsiasi azione che prenda di mira i civili o provochi ulteriori sofferenze alla popolazione civile deve cessare immediatamente. (segue) (Beb)