Balcani: Borrell con Zaev, Nord Macedonia continui su riforme verso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord deve continuare a mantenere il programma di riforme nel suo percorso verso l'Unione europea. E' quanto ha ribadito l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, al primo ministro della Macedonia del Nord Zoran Zaev, con il quale ha avuto oggi una videoconferenza. Borrell si è congratulato con Zaev per la sua riconferma e ha incoraggiato il governo della Macedonia del Nord a continuare a mantenere il programma di riforme dell'Ue. Ha anche ribadito che l'Ue rimane impegnata a sostenere la Macedonia del Nord nella sua risposta alla pandemia di coronavirus e alle sue conseguenze. La Commissione europea ha recentemente annunciato un piano economico e di investimenti molto consistente per sostenere la ripresa a lungo termine dei Balcani occidentali e avvicinare la regione all'Ue. Borrell ha accolto con favore il fatto che il livello di allineamento della Macedonia del Nord con le posizioni di politica estera dell'Ue è aumentato negli ultimi anni e ha ringraziato la Macedonia del Nord per i suoi contributi alle missioni e alle operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Ue. Borrell e Zaev hanno discusso anche di questioni regionali. (Beb)