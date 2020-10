Spagna: Congresso boccia la mozione sfiducia contro governo Sanchez, a favore solo Vox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso dei deputati respinge quasi all'unanimità (298), a parte i 52 voti a favore di Vox, la mozione di sfiducia contro il governo spagnolo del primo ministro, Pedro Sanchez. Il partito di estrema destra, secondo le previsioni, si è ritrovato, dunque, completamente isolato nella sua iniziativa volta a far cadere l'esecutivo definito "il peggior degli ultimi 40 anni". Il Partito popolare (Pp) ha deciso di votare contro come annunciato questa mattina dal presidente, Pablo Casado, che ha accusato il leader, Santiago Abascal, "non di voler sostituire il governo il Pp". Casado ha aggiunto che Vox rappresenta "l'assicurazione sulla vita di Sanchez per continuare come inquilino della Moncloa" (sede della presidenza del governo)". (Spm)