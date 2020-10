Speciale infrastrutture: Slovacchia, in caso di aumento dei contagi si considera blocco totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il numero dei contagiati raggiunge il livello critico in Slovacchia solo il blocco totale potrà aiutare. Lo ha annunciato alla conferenza stampa il presidente del Consiglio nazionale slovacco Boris Kollar. Inoltre Kollar ha dichiarato di essere favorevole ai test di massa volontari. "Le persone sono molto spaventate. Anch'io ho paura. Comunque non possiamo permettere che tutte queste preoccupazioni umane, si trasformino in aggressività e odio", ha osservato. Il presidente del Consiglio nazionale ha aggiunto che forse sarà necessario adottare le stesse misure che in Repubblica Ceca se raggiungiamo un limite critico. Il ministro del Lavoro Milan Krajniak ha affermato che test di massa potrebbero essere l'ultima risorsa per misure più rigorose. Krajniak ha anche sottolineato che il ministero è riuscito ad acquistare 13 milioni di test in più e gradualmente si sta testando, ad esempio, tutte le strutture delle case per anziani. Il primo ministro Igor Matovic ha detto invece che in caso di blocco totale chiuderebbero tutte le operazioni che non sono necessarie per le infrastrutture del paese e si applicherebbero severe restrizioni anche alla circolazione delle persone. Il ministro stima che il blocco totale debba durare almeno tre settimane. (Vap)