Speciale infrastrutture: Masini (FI) su SS 64, Paese non può reggere questo stallo

- “Ho interrogato per la terza volta il Ministro delle Infrastrutture sul blocco del cantiere della SS 64 altrimenti detta Porrettana, arteria fondamentale per valicare l’Appennino tra Firenze e Bologna e che da febbraio 2019 è praticamente impraticabile". Lo dichiara Barbara Masini, senatrice di Forza Italia. "La situazione economica e sociale del Paese è già fortemente compromessa per via di questa pandemia da Covid-19 che non sembra volerci dare tregua, il minimo che possiamo fare è facilitare la vita ai lavoratori, agli autotrasportatori e, più in generale, agli italiani, intervenendo prontamente sullo sblocco dei cantieri fermi - aggiunge -. La Porrettana è solo uno dei tanti esempi di infrastrutture abbandonate la cui sistemazione renderebbe, in tempo di crisi, più semplice la vita della gente. Se nulla possiamo contro il virus, almeno facciamo quello che è in nostro potere per far ripartire l’Italia”. (com)