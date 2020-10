Speciale infrastrutture: Calcagno (Fastweb), oltre alle infrastrutture serve una rivoluzione culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la trasformazione digitale non servono solo le infrastrutture, ma anche una vera e propria rivoluzione culturale. Così l’amministratore delegato di Fastweb, Alberto Calcagno, intervenuto nel quadro della sessione plenaria “Ecosistema 5G e Piano banda ultralarga: dove stiamo realmente e i prossimi passi verso la rete unica” nella giornata conclusiva del Digital Italy Summit 2020. “Sul fronte delle infrastrutture ci sono dei piani di realizzazione concreti già finanziati che stanno andando avanti ma questo non basta: se non promuoviamo un’alfabetizzazione digitale lungo tutte le classi di popolazione rischiamo di fare un progetto che si fermerà a metà”, ha spiegato, sottolineando la necessità di indirizzare fondi non solo sullo sviluppo infrastrutturale, ma anche sulle competenze digitali. (Ems)