Speciale infrastrutture: Ericsson, dal 5G 14,2 miliardi di benefici economici per l’Italia

- Secondo 5G Action Plan Review for Europe, una ricerca di Analysys Mason commissionata da Ericsson, la spesa per l’implementazione del 5G avrà un effetto moltiplicatore positivo sull’economia, generando un aumento del Pil a livello europeo e in ogni singolo Paese. Nello specifico, secondo quanto evidenzia un comunicato stampa, il 5G porterà benefici per circa 210 miliardi di euro a livello europeo, a fronte di un costo di circa 46 miliardi per la realizzazione delle infrastrutture, con un rapporto costi-benefici pari a 4,5. I 161 miliardi di euro di benefici netti generati dal 5G in Europa corrispondono mediamente a circa 19 euro per persona all’anno. L’analisi ha preso in considerazione l’adozione di casi d’uso “full 5G” in 4 settori: Smart Production and Logistics, Smart Rural, Smart Urban, Smart Public Services. Ne emerge che i settori Smart Production e Smart Rural sono quelli che otterranno i maggiori benefici netti grazie al 5G, rispettivamente pari a circa 70 miliardi di euro e 55 miliardi di euro, e saranno trainati da casi d’uso in ambito smart factory, agricoltura e fixed wireless access per le aree suburbane e rurali. In Italia si avranno invece benefici economici pari a oltre 14,2 miliardi di euro, a fronte di circa 6,6 miliardi di spesa per l’implementazione delle infrastrutture 5G (rapporto costi-benefici pari a 2,2). Nel nostro Paese i maggiori vantaggi economici saranno legati ai cluster Smart Rural (6.922 milioni di euro) e Smart Production and Logistics (5.489 milioni di euro), anche se il miglior rapporto costi-benefici si avrà nel cluster Smart Public Services, con 5,7. Questo significa che, per ogni euro investito in casi d’uso nei settori sanità, istruzione, turismo e digitalizzazione di edifici della Pa, si avranno circa 6 euro di benefici economici. (Com)