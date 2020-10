Speciale infrastrutture: Fit-Cisl su Fs, bene accordo con Snam, ma non si dimentichino le urgenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "positivo" che Ferrovie dello Stato si sia decisa a fare un "ulteriore passo avanti" verso trasporti sempre più sostenibili, grazie all'accordo siglato con Snam per lo sviluppo e la diffusione dei trasporti ferroviari a idrogeno in Italia. "Tuttavia il gruppo Fs non deve dimenticare le questioni aperte più urgenti, ovvero assunzioni e investimenti in mezzi e infrastrutture". Lo dichiara la Fit-Cisl in una nota. "L'Unione europea chiede all'Italia di puntare di più sui trasporti sostenibili - prosegue la Federazione dei trasporti cislina -. Come è noto, questa è una delle condizioni perché il nostro Paese possa accedere ai fondi del Green new deal e del Next Generation EU (Recovery fund). Ciò vuol dire che Fs deve accelerare sulle assunzioni di nuovo personale, indispensabile per compensare le uscite, soprattutto nell'ambito della manutenzione infrastrutture". (Com)