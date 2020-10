Speciale infrastrutture: Iraq, intesa con Alstom per ferrovia sopraelevata di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio guidato da Alstom, insieme al suo partner Hyundai Engineering & Construction, ha firmato una lettera d’intenti con il ministero dei Trasporti iracheno per definire un quadro per tutte le misure appropriate per accelerare l'attuazione del Baghdad Elevated Train (Bet). La lettera d’intenti è stata firmata durante la visita ufficiale a Parigi del primo ministro iracheno Mustafa Al Kadhimi. La cerimonia della firma si è svolta a Matignon alla presenza di Jean Castex, il primo ministro francese, e del capo del governo iracheno. (Irb)