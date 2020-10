Speciale infrastrutture: Cdp, finanziati 2,7 miliardi per progetti Iniziativa congiunta su economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati finanziati progetti per un valore complessivo di 2,7 miliardi di euro nel primo anno di attività dell’Iniziativa congiunta sull’economia circolare, avviata nel 2019 da Cassa Depositi e Prestiti, Banca Europea per gli Investimenti, Caisse des Dépôts, Instituto de Crédito Oficial, KfW e Bank Gospodarstwa Krajowego. L’iniziativa - si legge in una nota - si pone l’obiettivo di realizzare investimenti per un totale di 10 miliardi di euro nel periodo 2019 - 2023. Nel corso del primo anno di attività si è raggiunto più di un quarto del target quinquennale previsto, con l’avvio di progetti in numerosi settori - agricoltura, industria, servizi, mobilità, sviluppo urbano e gestione idrica e dei rifiuti - e lungo tutto il ciclo di vita di prodotti e servizi, dalla loro fase di progettazione fino a quella di recupero e riutilizzo del valore circolare. L’Iniziativa congiunta sull’economia circolare persegue la propria missione attraverso finanziamenti e investimenti nel capitale di rischio delle imprese, al fine di favorire lo sviluppo di strutture finanziarie innovative per la costruzione di infrastrutture, la crescita delle aziende e la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione. Di seguito, un esempio di alcuni progetti recentemente supportati dalle 6 istituzioni coinvolte: GRASPAPER, startup tedesca impegnata nella produzione circolare di carta e nel packaging innovativo; Systema Natura realtà impegnata a favore di un approccio “zero waste” e per una catena; di fornitura trasparente nell’ambito della produzione di essenze medicinali; Finanziamento al “Métropole du Grand Paris” per il rinnovo e il miglioramento degli impianti antiallagamento e la riapertura e riforestazione di numerosi piccoli corsi d’acqua; Vestiaire collective, portale online con oltre 9 milioni di utenti per la vendita e l’acquisto di abiti usati pregiati; Borealis’s research and development programma di economia circolare per soluzioni innovative nel campo delle nuove plastiche; Winnow programma finalizzato allo sviluppo di soluzioni hardware e software per la riduzione dello spreco alimentare nelle cucine professionali; Aquaservice, uno dei principali fornitori di servizi idrici spagnoli che riutilizza e ricicla tutto il suo materiale ed esegue la manutenzione secondo uno specifico programma di riparazione e ricondizionamento; Palazzo delle Finanze (Firenze), intervento di recupero degli edifici esistenti, finalizzato alla realizzazione di nuovi usi produttivi e di nuovi uffici, attraverso la valorizzazione e il riutilizzo di elementi architettonici esistenti, nonché la completa riqualificazione dell'area esterna al complesso. (Com)