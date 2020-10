Speciale infrastrutture: Ue, Parlamento chiede di colmare divario digitale per garantire accesso all'istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha chiesto di colmare il divario digitale nell'Unione europea in quanto la pandemia ha aggravato le disuguaglianze tra gli Stati, spesso rendendo difficile l'accesso all'istruzione. Con una risoluzione approvata con 593 voti favorevoli, 58 contrari e 36 astensioni, il Parlamento europeo condanna le "gravi discrepanze" in termini di accesso all'istruzione che si sono verificate nei Paesi Ue durante le chiusure, con una alta percentuale di alunni, che arriva al 32 per cento in alcuni Paesi, che non hanno avuto accesso all'istruzione per diversi mesi. Secondo i deputati questa perdita di apprendimento può ridurre i futuri livelli di reddito della generazione che ne è stata colpita e produrre un impatto negativo sulla crescita della produttività del lavoro e sulla competitività dell'Ue nel complesso. Colmare il divario deve essere, dunque, una preoccupazione immediata e la Commissione europea deve dare priorità ad investimenti mirati nelle infrastrutture per migliorare la connettività a livello europeo, in particolare nelle zone rurali e remote, e per aumentare l'accesso alle apparecchiature digitali. Inoltre, si deve investire nelle opportunità di aggiornamento e di sviluppo professionale per gli insegnanti e i formatori. (Beb)