Montenegro: Ufficio Banca mondiale, lavorare su riduzione del debito contro la crisi

- Il Montenegro avrà la più forte recessione nella regione dei Balcani occidentali e dovrà lavorare sul proprio debito pubblico per mantenere la stabilità macrofinanziaria. E' quanto rileva Emanuel Salinas, capo dell'ufficio della Banca Mondiale per Bosnia-Erzegovina e Montenegro, secondo il quotidiano "Pobjeda". La contrazione economica per il 2020 è stimata dalla Banca mondiale per il Montenegro al 12,4 per cento. La percentuale rappresenta il calo maggiore fra le economie della regione, principalmente a causa della forte dipendenza dal turismo del Prodotto interno lordo (Pil) di Podgorica. A seguito della crisi, il già elevato debito pubblico raggiungerà un nuovo massimo, che richiederà un'attenta gestione fiscale nei prossimi anni. "Sarà fondamentale per il Montenegro mantenere una forte tendenza di riduzione del debito nel medio termine e rimanere sulla via delle riforme per mantenere la stabilità macroeconomica e consentire una ripresa forte e sostenibile", ha affermato Salinas. La pandemia da Covid-19 ha causato una profonda recessione nella regione dei Balcani occidentali, con una diminuzione della domanda interna ed esterna, seguita da un deterioramento del dinamismo delle catene di approvvigionamento. L'economia a livello regionale dovrebbe diminuire del 4,8 per cento nel 2020, con un peggioramento di 1,7 punti percentuali rispetto alle previsioni di aprile. (Seb)