Ue-Balcani: Sassoli a premier macedone Zaev, Parlamento appoggia prima conferenza intergovernativa

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha avuto oggi una videoconferenza con il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev. Su Twitter, Sassoli ha scritto che "è bello parlare" con Zaev e "sentire che il suo paese continua sulla via delle riforme, anche in questi tempi difficili" di pandemia di Covid. "Appoggiamo fermamente una prima conferenza intergovernativa per dare il via al processo di adesione. Il Parlamento europeo è al vostro fianco", ha aggiunto Sassoli. (Beb)