Covid. Rostan (Iv), non trascurare cura pazienti altre patologie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rostan ha aggiunto: "Rinnovo l'appello a verificare la disponibilità di posti letto nelle strutture sanitarie di secondo livello e ad accelerare tutte le procedure per colmare le carenze di personale". Quindi il deputato ha continuato: "Con grandissime difficoltà stiamo portando avanti in tutta Italia campagne di prevenzione per l'epatite C e per altre malattie che flagellano migliaia di italiani. Nel corso degli incontri nelle piazze o presso i camper sono tantissimi i cittadini che segnalano viva preoccupazione per la progressiva riduzione dei servizi sanitari e dell'assistenza a causa del Covid". Infine Michela Rostan ha concluso: "Non possiamo consentire pericolosi arretramenti su questo fronte che verrebbero inevitabilmente a ripercuotersi sull'intero sistema". (Ren)