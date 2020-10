Covid: Rozza (Pd), a Milano dovremmo avere 65 Usca e invece ne abbiamo 6/7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni 50 mila abitanti ci doveva essere un Usca (Unità speciali di continuità assistenziale, ndr), a Milano teoricamente dovremmo avere ben 65 Usca e 130 medici che dovrebbero sostenere i medici di medicina generale nell'assistenza in casa del paziente, e invece ne abbiamo 6/7 pari a 12/14 medici". Lo denuncia la consigliera regionale Carmela Rozza, in una conferenza stampa streaming organizzata dal Pd Milano Metropolitana. "Le cifre sono scritte nel piano territoriale delle Ats - ha aggiunto Rozza -. A giugno di quest'anno avevamo 70 medici quindi abbiamo meno personale che possa supportare medici di medicina generale nella cura del paziente affetto da Covid. Dovremmo avere per la città metropolitana 520 infermieri, e ne abbiamo zero" ha aggiunto Rozza. A chi le ha chiesto il motivo del numero inferiore di medici, Rozza ha replicato: "Noi avevamo 70 medici nelle Usca che erano gli specializzandi, che adesso stanno facendo la specializzazione e hanno lasciato le Usca". Tra le soluzioni urgenti proposte dal Pd quella di richiamare "i soggetti che possono essere disponibili" come "il personale che si può liberare da dove non faccio più la medicina di cura tradizionale" e contemporaneamente "fare concorsi per stabilizzare il personale precario che ho negli ospedali ma se il piano personale l'hanno fatto ad agosto sulla carta e i concorsi sono random da singole Ats, non c'è una regia chiara delle necessità che abbiamo nel territorio e un'azione concreta della giunta a risolvere queste carenze" ha precisato il consigliere regionale. "La situazione di Milano quindi - ha concluso Rozza - è peggio di quella di maggio, non si è lavorato da maggio a settembre perché ci fosse personale per affrontare la cura del Covid a casa". (Rem)