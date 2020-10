Imprese: Rapporto Export di Sace, al via i roadshow digitali per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via i roadshow targati Sace, per la prima volta digitali, per presentare la nuova edizione del Rapporto Export e offrire un quadro di opportunità da cogliere per le imprese italiane che puntano a rafforzare la propria competitività in Italia e nel mondo. Stando al relativo comunicato stampa, gli appuntamenti avranno uno specifico focus settoriale e saranno realizzati in collaborazione con Class Cnbc: prenderanno il via il prossimo 26 ottobre con una prima tappa dedicata alle infrastrutture. A seguire, l’approfondimento del 13 novembre sarà sulle cosiddette “3F del Made in Italy” (food, fashion e furniture), mentre quello del 2 dicembre sull’energia. E le protagoniste saranno sempre le imprese italiane. Al centro degli eventi digitali, ricchi di contributi dal mondo del business e delle istituzioni, vi saranno infatti testimonianze dirette e live delle imprese, e un talk con un economista esperto di Sace che approfondirà il settore d’interesse per ogni tappa, le prospettive per l’export e tutti gli strumenti per ripartire affrontando un contesto di oggettiva complessità, in cui gli impatti della pandemia si sono sommati alle tensioni protezionistiche, geopolitiche e all’instabilità che hanno segnato gli ultimi anni. (segue) (Com)