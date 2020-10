Imprese: Rapporto Export di Sace, al via i roadshow digitali per le imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il tradizionale appuntamento con il roadshow Rapporto Export quest’anno si rinnova in formato digitale e con un focus specifico sui trend dei settori: a conferma dell’impegno che Sace ha rivolto alle filiere negli ultimi due anni attraverso attività di business matching e il finanziamento di nuove opportunità commerciali, in questa edizione, vogliamo offrire alle aziende italiane un confronto a 360 gradi sulle prospettive dei mercati esteri in questa fase complessa per supportare i comparti strategici dell’export italiano, coinvolgendo nel dibattito sia i champion che trainano la propria filiera oltreconfine, sia le tante Pmi che contribuiscono al loro successo con prodotti e tecnologie di eccellenza”, ha commentato Simonetta Acri, chief mid market officer di Sace. “Vogliamo essere al fianco delle imprese italiane non solo con la nostra offerta digitale integrata di prodotti assicurativo-finanziari, ma anche con il nostro patrimonio di studi, formazione e consulenza”, ha aggiunto. Gli appuntamenti settoriali digitali, prosegue la nota, approfondiscono in sessioni verticali i contenuti del Rapporto Export di Sace “Open (again)”, presentato lo scorso 10 settembre con la partecipazione di Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia e delle Finanze, Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo. Sono intervenuti per Sace l’amministratore delegato Pierfrancesco Latini, il presidente Rodolfo Errore e il chief economist Alessandro Terzulli. (Com)