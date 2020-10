Covid: sopralluogo consiglieri M5s Lombardia a concorso Trenord, la Lega gioca con la salute dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i consiglieri regionali del M5s Lombardia Simone Verni, Nicola Di Marco e Gregorio Mammì si sono recati a Pero per un sopralluogo per verificare il rispetto delle normative anti-Covid per il “concorso Capotreno” indetto da Trenord per l’assunzione di personale. “Qui è follia - aggiunge Di Marco - per Regione Lombardia e Trenord il Covid sembra non esistere. Abbiamo potuto verificare assembramenti, distanziamento minimo e addirittura persone che circolano senza mascherine. Le scene che abbiamo visto parlano da sole e nessuno pare controllare. La pandemia non si può affrontare con questa leggerezza. Nei giorni scorsi regione Lombardia ha violentemente criticato la ministro della scuola Azzolina per il concorso della scuola che si svolgerà in totale sicurezza e rispetto delle regole. Fontana e i suoi come intendono verificare il corretto svolgimento delle procedure e il rispetto di leggi e ordinanze?". Per Verni, "non è assolutamente chiaro chi stia verificando che le misure di sicurezza siano rispettate. Il concorso ha attirato persone da tutta Italia, domani torneranno nelle loro regioni e alle loro famiglie e nessuno sembra aver garantito loro la sicurezza che meritavano". “Il M5s - ha dichiarato Mammì - ha sempre dato priorità alla salute dei cittadini. Lo dimostra il nostro voto di martedì alla mozione della maggioranza sul concorso della scuola. La Lega, al contrario, ha dimostrato ancora una volta di saper fare solo propaganda e stamattina lo abbiamo verificato”. (com)