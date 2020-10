Ue: Licheri (M5s), strumento inutile e rischioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il voto di ieri dei nostri portavoce all'Europarlamento contro il Mes è una dimostrazione di coerenza rispetto alle nostre ormai ben note posizioni". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore del Movimento 5 Stele Ettore Licheri. "Torno a dire - prosegue il senatore - che le nostre obiezioni non sono ideologiche ma strettamente tecniche e finanziarie. Abbiamo detto più volte che i soldi per potenziare il nostro sistema sanitario ci sono. Abbiamo stanziato quasi 9 miliardi nel 2020, solo parzialmente utilizzati, e altri 4 sono già in manovra per il 2021. Abbiamo già detto che ulteriori fondi per finanziare investimenti in sanità arriveranno dai sussidi a fondo perduto del Recovery Fund e dai mercati su cui possiamo collocare i nostri Bot con interessi vicini allo zero. Possiamo serenamente drenare le risorse in questo modo - spiega Licheri - affrontando un irrisorio costo per interessi nemmeno paragonabile al rischio (che nessun altro Paese vuole) di legarci mani e piedi ai meccanismi di un pericoloso relitto tecnico-intergovernativo di una Europa che non dovrà più tornare ad esistere. L’effetto stigma è reale, lo ha detto il Presidente della Banca d’Italia e lo conferma il downgrade sofferto dalla Spagna nel 2012. Le condizionalità in uscita, la sorveglianza rafforzata e il conseguente rischio di piani di ristrutturazione economica non sono una nostra invenzione, ma sono ancora adesso prescritti dai trattati istituivi del Mes. Smettiamola dunque con questa inutile polemica politica - conclude il senatore del M5s - Nessuno in Europa vuole il Mes e cerchiamo di essere tutti più responsabili ponderando bene tutto ciò che rischiamo di lasciare in eredità ai nostri figli". (com)