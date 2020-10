Latina: Tripodi (Lega), castrazione chimica per stupratori 12enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, sulla violenza avvenuta a Fondi (Latina), in una nota dichiara: "Purtroppo la castrazione chimica torna di attualità per gli stupratori, che meritano di passare il resto dei loro giorni in carcere". "È agghiacciante la notizia del presunto stupro da parte di tre indiani ai danni di una connazionale di appena 12 anni, alla quale va la nostra vicinanza e che ha bisogno, insieme alla famiglia, del reale sostegno delle istituzioni. Auspichiamo una pena severa senza sconti'', conclude. (Com)