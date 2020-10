Roma: Gasparri, latitanza grillini e Pd fa più danni del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario un piano a sostegno delle attività produttive di Roma e del Lazio. Occorre preparare la città ad affrontare l'emergenza sanitaria e la ripartenza. C'è un sistema economico che sta crollando, per il virus e per l'incapacità politica di affrontare la congiuntura senza precedenti che si è abbattuta in Italia e nel mondo". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "La sindaca di Roma - aggiunge Gasparri - pensa di poter fare tutto da sola e procede a far danni. Il Presidente della Regione Lazio, poi, è il segretario nazionale del Pd, il partito che divide con i grillini la responsabilità di governo. Roma avrebbe, quindi, esponenti istituzionali di primo livello per rialzarsi e costruire il futuro. Invece, Comune e Regione continuano a litigare. Intanto, le opposizioni sono lasciate fuori; ci sono intelligenze che potrebbero dare il loro importante contributo e che non vengono coinvolte; i commercianti, gli albergatori, gli industriali romani restano inascoltati. La latitanza delle istituzioni potrebbe procurare più danni del Covid", conclude il senatore forzista. (Com)