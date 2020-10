Speciale energia: Soria (Assocostieri), su Green new deal lavorare a strategia condivisa con visione di lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Green new deal è "un'occasione storica" di cambio di paradigma energetico e della mobilità nella quale si sta investendo ad alto livello e per la cui realizzazione servono una visione "di lungo periodo" ed una "strategia condivisa". Ne è convinto il direttore generale di Assocostieri, Dario Soria, che in un'intervista ad "Agenzia Nova" in occasione del salone Oi&nonOil, organizzato da Veronafiere e Mirumir e in corso a Verona, ricorda gli obiettivi di questa "rivoluzione della decarbonizzazione", che in vista di un rinnovato 2050 punta a raggiungere entro il 2023 un tasso del 12-13 per cento in biocarburanti nel mix energetico e che in questa prospettiva è al centro di forti investimenti europei (si parla di 1000 miliardi di euro in dieci anni e di ulteriori 209 milioni del recovery fund). In questa sfida, oltre ad una rapida attuazione dei decreti ministeriali di settore, Assocostieri raccomanda di lavorare su tre punti: "è necessario innanzitutto ragionare in termini di assoluta neutralità tecnologica; favorire i terminal di gassificazione esistenti e la realizzazione di una rete italiana; promuovere la ricerca e l'innovazione per passare dai gas fossili alle energie rinnovabili". (Rin)