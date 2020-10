Speciale energia: società polacca Pgnig firma accordo per l'acquisto di gas naturale dalla Danimarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica polacca Pgnig ha firmato un accordo di lungo termine con la Danimarca per l'acquisto di gas naturale. L'accordo, rivelato da una nota della compagnia ripresa dall'emittente "Polskie Radio", è stato firmato con la società danese Orsted Salg and Service e prevede una fornitura di 6,4 miliardi di metri cubici di gas nel periodo 2023-2028. Per la precisione il contratto sarà vincolante dal primo gennaio 2023 al primo ottobre 2028. Sullo sfondo di questa intesa sta la costruzione del Baltic Pipe, un gasdotto sottomarino che collega i due paesi e che dovrebbe essere completato entro l'ottobre del 2022. Il gasdotto metterà in comunicazione le reti di gas danese e polacca e consentirà a Varsavia l'accesso alle riserve di gas del Mare del Nord attraverso la Norvegia, con l'intento di diversificare le forniture. (Vap)