Roma: Corsetti (Pd) su parcheggio via Como, subito bando per gestione impianto sportivo

- "Esprimo soddisfazione per la tanto attesa approvazione del progetto di completamento dell’impianto sportivo di via Como". Lo dichiara in una nota Orlando Corsetti, consigliere capitolino del Partito democratico. "Finalmente, dopo anni di inerzia, verrà realizzato il centro sportivo sovrastante il parcheggio interrato e questo solo grazie all’intervento del Tar del Lazio. Per non incorrere in altre lungaggini che potrebbero sottrarre il campo all’utilizzo da parte della comunità cittadina, ritengo indispensabile che ci si attivi fin da subito per l’individuazione, mediante bando pubblico, del futuro gestore dell’impianto. Tale passaggio dovrà essere realizzato con la massima attenzione dal momento che, una volta consegnata la struttura da parte dell’attuale concessionario del Pup, si dovrà assolutamente evitare che la stessa cada in stato di abbandono soprattutto considerando che le opere che verranno realizzate richiederanno una manutenzione quotidiana, come ad esempio i filtri della piscina. Chiedo, dunque, alla Giunta pentastellata di individuare l’iter amministrativo più breve e funzionale all’individuazione del futuro gestore dell’impianto sportivo per poter assicurare fin da subito una puntuale e ottimale gestione dello stesso", conclude la nota. (Com)